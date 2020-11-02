Мать четырех детей узнала о беременности пятым ребенком во время родов

Жительница английского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, узнала о беременности пятым ребенком в тот момент, когда рожала его в карете скорой помощи. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

27-летняя Челси Кинэн (Chelsea Keenan) почувствовала резкую боль в спине вечером, 15 августа. Ее мужа не было дома, и она вызвала скорую. Прибывшие на место парамедики заподозрили у нее аппендицит и повезли в больницу, однако во время поездки британка поняла, что она рожает. Кинэн поверили не сразу: ей пришлось буквально снимать штаны, чтобы доказать свою правоту.

Многодетная мать утверждает, что у нее не было никаких признаков беременности: у нее не прекращались месячные, она носила тот же размер джинсов, у нее не было проблем с самочувствием. «Раньше я читала все эти новости про женщин, которые не знали о беременности и думала: ну что за бред. Пока это не случилось со мной», — призналась Кинэн.

У новорожденного мальчика, которого мать назвала Эллиот, оказались многочисленные врожденные пороки. У ребенка не полностью сформировались кости левой ноги, а также брюшная стенка, из-за этого его мочевой пузырь и кишечник оказались снаружи организма, а не внутри.

Врачи утверждают, что Эллиот будет жить, однако ему предстоит несколько операций, в том числе ампутация ноги. Кроме того, он всю жизнь будет пользоваться калоприемником. Пока его матери приходится жить с ним в больнице, а его отцу — заботиться о четырех других детях.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Лестершир узнала о своей беременности, когда роды уже начались. Поскольку британка не знала о том, что ждет ребенка, она вела нездоровый образ жизни: курила, пила по семь чашек кофе в день, а по выходным пьянствовала с друзьями, однако сын родился совершенно здоровым.