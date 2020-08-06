Не знавшая о беременности путешественница внезапно родила ребенка

Путешественница из Великобритании неожиданно для себя родила ребенка во время поездки по Австралии. Об этом сообщает издание ABC Sunshine Coast.

В начале 2020 года Эби (Abi) и ее партнер Сэм (Sam) на несколько месяцев отправились в путешествие по Австралии. Очередным пунктом их назначения был остров Фрейзер. Во время поездки в автобусе Эби ощутила дискомфорт, ей вызвали скорую помощь.

Когда врачи приехали к ней в район Саншайн-Кост, они сообщили Эби, что она вот-вот родит первенца. Женщина была шокирована новостью: она не испытывала никаких очевидных симптомов и не знала, что приехала в Австралию уже беременной.

Путешественницу экстренно повезли в больницу, но она родила ребенка в карете скорой помощи на шоссе. Мальчик весил всего 1,7 килограмма, его назвали Гарри. Из-за его размера и положения в утробе матери Гарри оставался незамеченным буквально до последней минуты.

Эби и Сэма приютила семья из Брисбена до тех пор, пока Гарри не окреп для перелета. В настоящее время пара вернулась домой.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Де-Мойн, штат Айова, не замечала, что ждет ребенка, пока не начались роды. Недомогание она списывала на больную спину.

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