Женщина приняла беременность за аппендицит и неожиданно родила

43-летняя Дженис Кервик (Janice Kerwick) из Лондона, Великобритания, приняла беременность за аппендицит и неожиданно родила при подготовке к операции. Об этом сообщает издание The Sun.

В течение 10 лет Кервик и ее 39-летний муж Дэниел пытались зачать ребенка естественным путем и с помощью экстракорпорального оплодотворения. Однако женщина страдала синдромом поликистозных яичников и не могла забеременеть. Со временем пара смирилась с отсутствием общих детей и завела собаку.

В конце 2020 года Кервик начали мучать боли в животе. Она несколько раз попадала в больницу, врачи перебрали множество вариантов диагноза — от гастрита до тяжелой желудочной инфекции, — но не смогли подтвердить ни одного из них. В тот же период женщина села на диету и начала сбрасывать вес. Чтобы исключить беременность, она сделала три теста, которые показали отрицательный результат.

21 июня она почувствовала сильную боль в животе и вызвала скорую помощь. «Меня трясло от боли, я никогда не испытывала ничего подобного. Я была в ужасе», — рассказала Кервик. Прибывшие врачи заподозрили у нее аппендицит и увезли женщину в больницу для срочной операции.

При подготовке к удалению аппендикса медики обнаружили, что Кервик на восьмом месяце беременности. После кесарева сечения на свет появился ее первенец — девочка весом 2,2 килограмма. Новорожденную назвали Арабеллой. «Мы очень рады, что у нас наконец-то появился наш ребенок, ведь мы так долго верили, что это невозможно», — сказала женщина.

Врачи объяснили, что беременность Кервик не проявилась в виде круглого живота, потому что в утробе было очень мало жидкости.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не знавшая о беременности девушка неожиданно родила. Мальчик весом 3,11 килограмма появился на свет на парковке возле больницы.