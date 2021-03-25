Женщина не знала о своей беременности и родила на кухонном полу

Жительница английского города Оксфорд, графство Оксфордшир, не знала о своей беременности и родила мальчика на кухонном полу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27-летняя Клэр Уайзмен (Claire Wisaman) не располнела и не чувствовала, как ребенок шевелится. У нее продолжались регулярные кровотечения, и она принимала противозачаточные таблетки. Уайзмен состояла в отношениях, и у нее была дочь от бывшего партнера.

В какой-то момент женщина проснулась от боли в животе. Поскольку ей надо было забирать дочь от ее отца, она приняла обезболивающее и поехала за ней. Вернувшись домой и уложив дочь спать, Уайзмен вновь ощутила боль в животе. Она позвонила своей матери, 57-летней Энджи Саутэм (Angie Southam). Та приехала к ней и спросила спросила, не может ли она быть беременной.

«Я сказала ей, что это абсолютно невозможно. Я принимала таблетки, и у меня продолжались регулярные кровотечения. Но когда я положила руку между ног, я почувствовала голове [ребенка]. Я была в шоке», — подчеркнула Уайзмен.

Мать закричала женщине, чтобы она тужилась. Через несколько минут Уайзмен родила мальчика весом более трех килограммов.

После родов роженицу и ребенка госпитализировали. От неожиданности англичанка никак не могла психологически принять новость о рождении ребенка. Она даже боялась смотреть на него. «Я не знала, как сообщить своему парню эту новость. В конце концов, я написала ему сообщение», — рассказала она. Мужчина успокоил ее и приехал в больницу.

Спустя 12 часов после родов Уайзмен, наконец, увидела сына и сразу полюбила его. Мальчика назвали Финлей (Finlay).

Ранее сообщалось, что жительница валлийского города Пуллхели, Великобритания, не заметила своей беременности и неожиданно родила на автомобильной парковке. Когда у женщины начались схватки, она решила, что страдает от аппендицита.