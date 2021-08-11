Не использующая контрацептивы мать 11 детей впервые забеременела в 14 лет

Мать 11 детей Вероника Мерритт (Veronica Merritt) из Нью-Йорка, США, рассказала, что не пользуется средствами контрацепции и хочет родить еще шестерых детей. Об этом сообщает The Sun.

Меррит впервые забеременела в 14 лет и родила дочь Викторию, которой сейчас 21 год. Она вышла замуж за отца девочки и родила от него еще одного ребенка, ныне 16-летнего Эндрю, а потом пара развелась.

До того как американка встретила второго мужа Марти, она родила еще двух детей. В браке с ним родились еще семь, Доновану, самому младшему из них, один год. «Некоторые из детей были запланированы. Но я не могу принимать гормональные контрацептивы, потому что склонна к тромбозу», — сказала 36-летняя Меррит. В общей сложности женщина пробыла беременной около восьми с половиной лет.

Семья живет в доме, который Меррит купила на аукционе за 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Она вложила около двух тысяч долларов (148 тысяч рублей) в ремонт, и теперь жилье оценивается в примерно 98 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей). По словам женщины, ее муж спит в подвале, чтобы всем детям хватало места в доме. Чтобы возить многочисленное потомство, американка купила старый школьный автобус и переоборудовала его в семейный автомобиль.

«Я не очень строгая, наверное. У меня есть несколько важных правил: не курить, не принимать наркотики, не встречаться с кем-то до 18 лет и возвращаться домой до темноты. Обычно я очень спокойна», — рассказала Меррит.

Ранее сообщалось, что мать 16 детей из Австралии Джени Бонелл (Jeni Bonell) рассказала, что они с мужем планируют продолжить рожать детей до тех пор, пока это возможно. Она добавила, что в их возрасте уже не так просто зачать и родить ребенка, поэтому они будут рады, если вдруг это случится.