Россиянка родила одиннадцатого ребенка в 39 лет

Жительница Подмосковья стала матерью в одиннадцатый раз в 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Россиянка родила девочку весом 2990 граммов. На выписку к новорожденной пришли десять братьев и сестер. Самому старшему ребенку многодетной матери сейчас 19 лет.

По словам Татьяны Мельник, главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах, всех детей женщина рожала в одной и той же больнице.

Сообщается, что роды прошли без осложнений, мать и дочь чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что семейная пара за год родила 20 детей с помощью суррогатного материнства и тратит 67 тысяч фунтов стерлингов (около 7 миллионов рублей) на их 16 нянь.

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