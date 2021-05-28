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Женщина родила аномально крупного мальчика

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Фото: Unsplash

Жительница английского города Чеддингтон, графство Бакингемшир, родила аномально крупного ребенка весом шесть килограммов и ростом 60 сантиметров. Об этом сообщает издание Unilad.

25 марта у 27-летней Эми Смит (Amy Smit) и ее 28-летнего мужа Зака (Zac) родился сын, которого назвали Загрис (Zagrys). Мальчик оказался таким крупным, что даже не поместился на больничные весы.

Когда сотрудники больницы нашли подходящий способ взвесить новорожденного, оказалось, что он весит шесть килограммов. Более того, рост младенца при рождении составлял 60 сантиметров. Ребенок был настолько крупным, что потребовалось два человека, чтобы поднять его.

Родители мальчика ожидали, что их сын будет крупным, но размеры ребенка все равно шокировали их.

«Все УЗИ показывали, что он довольно длинный, и мы с Заком тоже по метр восемьдесят. Но мы не представляли, что он будет настолько огромным», — призналась Смит.

Вся одежда, купленная мальчику заранее, оказалась слишком маленькой. В результате паре пришлось искать одежду для детей от шести до девяти месяцев.

Смит отметила, что во время беременности потеряла аппетит. Теперь она гадает, какого размера был бы ее сын, если бы она много ела во время беременности.

Зак надеется, что Загрис станет регбистом, когда вырастет.

Согласно сайту Книги рекордов Гиннесса, самым крупным ребенком в истории считается мальчик, родившийся в США 19 января 1879 года у матери, чей рост составлял два метра 41 сантиметр. Новорожденный весил 9,98 килограмма и был ростом 71,2 сантиметра. Ребенок скончался через 11 часов после появления на свет. Также есть свидетельства о ребенке, родившемся в Италии в 1955 году, и весившем 10,2 килограмма, однако не существует достоверных документов, подтверждающих правдивость измерений.

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