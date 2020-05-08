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Новорожденную весом 511 граммов с целым списком болезней удалось спасти

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Фото: страница Tayla Menear в Facebook

В английском городе Норидж, графство Норфолк, врачи выходили недоношенную новорожденную с целым списком болезней. Об этом сообщает издание Daily Mail.

26-летняя Тайла Мениар (Tayla Menear) попала в больницу на 21-й неделе беременности (в норме беременность длится около 40 недель) с отошедшими водами и подозрением на инфекцию. Несколько дней спустя, 9 декабря 2019 года, она родила дочь Лилли весом всего 511 граммов. Ребенка тут же поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Там младенец провел семь недель, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких.

За время пребывания в больнице у маленькой Лилли обнаружили три инфекции, кишечную непроходимость, кровоизлияние в мозг и проблемы с кишечником, которые требовали хирургического вмешательства. «Мы жили одним днем. Любой прогресс был для нас знаком, что она адаптируется и восстанавливается. Она стала реагировать на мой голос и открывать глаза, когда я заходила в палату и разговаривала с ней. Она одаривает меня прекрасной широкой улыбкой», — говорит Мениар.

В результате врачам удалось выходить недоношенную девочку. Во вторник, 5 мая, ее разрешили забрать домой. «Я не могла в это поверить. Первые месяцы после того, как Лилли появилась на свет, никто не знал, сможем ли мы вернуться домой полноценной семьей», — призналась британка.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Глазго родила на 17 недель раньше срока. Врачи поместили новорожденного в пакет для бутербродов и 40 минут боролись за его жизнь после остановки сердца. Ребенок весил всего 650 граммов.

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