Младенца весом 650 граммов спасли после 40-минутной остановки сердца

Жительница шотландского города Глазго родила ребенка на 17 недель раньше срока, врачи поместили его в пакет для бутербродов и 40 минут боролись за его жизнь после остановки сердца. Об этом сообщает издание The Mirror.

В начале февраля 2019 года 25-летнюю Клэр Нобиль (Claire Nobile) госпитализировали на 23 неделе беременности. Пациентке вкололи стероид, чтобы ускорить развитие легких плода и собирались отпустить домой через несколько дней.

Но ночью Нобиль проснулась и захотела в туалет. Она почувствовала, что что-то пошло не так, и позвала медсестер. Оказалось, что у нее начались роды. Новорожденный Райан Колкхоун (Ryan Colquhoun) весил всего 650 граммов. У недоношенного ребенка остановилось сердце, и врачи 40 минут боролись за его жизнь. Они поместили его в пластиковый пакет для бутербродов, чтобы сохранить тепло.

Шотландке пришлось ждать неделю, прежде чем она смогла взять сына на руки. Когда Райану было шесть недель, Нобиль отправилась домой, к двум старшим дочерям. Но в пять часов утра ее вызвали в больницу, так как у ребенка критически упал уровень кислорода в крови, и отказало одно из легких. Врачи опасались за его жизнь. Несколько дней спустя анализы крови показали, что у Райана была кишечная палочка.

19 июня ребенка выписали домой после 133 дней, проведенных в больнице. За это время мальчик пережил кровотечение в мозге, четыре переливания крови и провел 51 день на искусственной вентиляции легких. Его лечили от гипотермии и сепсиса, а когда ему было 16 недель, ему потребовалась лазерная операция глаз, чтобы предотвратить слепоту.

Через несколько недель, когда Нобиль с ребенком была в гостях у родственников, Райан посинел. Его дяде пришлось проводить реанимацию до приезда скорой помощи, которая снова забрала его в больницу. Несмотря на проблемы со здоровьем, он выжил и готовится отметить свой первый день рождения.

Нобиль организовала благотворительный сбор денег, чтобы отблагодарить врачей за спасение ребенка.

Ранее сообщалось, что самого маленького рожденного в Великобритании ребенка, который весил, как банка напитка Coca-Cola, выписали из роддома спустя полгода. Врачи считают, что мальчик вряд ли столкнется с осложнениями, которые обычно встречаются у недоношенных детей.

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