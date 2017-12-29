Младенец почти лишился пальцев ног из-за волос матери

Младенец из США чуть не лишился пальцев на ногах из-за волос матери. Об этом сообщило издание The Sun.

Хизер Фрик (Heather Fricke) из штата Мичиган написала на своей странице в Facebook о происшествии, случившемся с ее двухмесячным сыном Джейкобом.

Мать переодевала ребенка на Рождество, когда ее муж обратил внимание на два посиневших пальца на ногах сына. Присмотревшись, родители заметили, что вокруг них обмотались волосы мамы, из-за чего нарушилось кровообращение.

Фрик немедленно попыталась снять волосы, однако убрать все не получилось, в итоге родители вызвали скорую. Пятеро докторов потратили около часа, чтобы освободить пальцы ребенка. По словам врачей, если бы женщина с самого начала не сняла то, что смогла, пальцы ребенку пришлось бы ампутировать.

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