Из жизни
 
Последние новости
Раскрыта реакция Москвы на непризнание Белоруссией Крыма российским
Проживший неделю в аэропорту азиат спасался лапшой и тунцом
РИА Новости разглядело пропаганду гомосексуализма в японских мультиках
Кремль прояснил судьбу минских соглашений после гибели главы ДНР
Рэпер Face объявил себя врагом государства и сравнил Россию с зоной
В бунтующем из-за убийц-мигрантов городе пройдет концерт в защиту мигрантов
Подсчитана задолженность россиян перед банками
Меган Маркл уличили в игнорировании желаний королевы
Найдены следы существовавшей до пирамид древней цивилизации
Кремль ответил Макрону о «мечте» Путина развалить ЕС
Новости партнеров

Ребенок весом с банку газировки родился и выжил в Великобритании

Перейти в «Мою Ленту»

Самого маленького ребенка, рожденного в Великобритании, выписали из роддома спустя полгода. Как сообщает информационный портал News.com, новорожденный весил, как банка напитка Coca-Cola.

Тео Тэйлор (Theo Taylor) родился в марте, и его вес составлял 340 граммов. Доктора давали матери, родившей его на 26-й неделе беременности, неутешительные прогнозы, так как на 19-й неделе он перестал расти в матке. Отец ребенка Джей рассказал, что за день до рождения сына его жене предложили сделать аборт. «Он маленький боец. До того как он родился, мне было очень тяжело постоянно слышать, что он не выживет, а после рождения мне постоянно твердили, что мы не заберем его домой», — рассказала мать младенца 24-летняя Кэти Тэйлор. Она призналась, что вместе с мужем сделали все возможное и не впадали в уныние.

Только спустя две недели после рождения доктора впервые дали родителям подержать малыша. «Я никогда не видел столь маленьких детей. Я и не знал, что они бывают настолько маленькими. Он был меньше моей руки», — добавил Джей и признался, что сначала очень испугался.

В полгода ребенка наконец смогли выписать из больницы. Врачи считают, что мальчик вряд ли столкнется с осложнениями, которые обычно встречаются у недоношенных детей. В свои полгода Тео весит столько же, сколько здоровый ребенок.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Theo Taylor, born the weight of a can of Coke, survives
Похороненный заживо младенец восемь часов пролежал под землей и выжил
Бразильянка узнала о беременности во время родов и нарушила закон
Младенец почти лишился пальцев ног из-за волос матери
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

«Здесь гораздо меньше понтов»

История россиянки о жизни в Вене
12:55Сегодня

Школьник тайком потратил все деньги матери-инвалида на онлайн-игру

11:37Сегодня

Донор спермы нашел детей благодаря тайному посланию

10:22Сегодня

Продавец приклеил рыбам глаза и поплатился

Из жизни00:0128 августа

«Полиция развозит пьяных по домам»

История москвички, переехавшей в Исландию
08:34Сегодня

Зять проник в морг и похитил мертвую тещу

20:5831 августа

Из магазина обуви украли только правые ботинки

15:44 2 сентября

Россиянин продаст кота-экстрасенса за пять миллионов рублей

Из жизни16:5522 августа
Елена Булыгина показывает собаку породы японский шпиц судье из Финляндии Кари Ярвинену.

У собак есть свои секреты

На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
15:22 1 сентября

Пешие прогулки помогли ветерану найти 50 тысяч долларов на лечение жены

20:2831 августа

Подпитый японец вывалился с парома и очутился на необитаемом острове

09:13 2 сентября

Медведь обнаружил новый способ развлечься и оккупировал гамак

Россия
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Депортированного в Россию чеченца похитили из дома
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Знаки на российских дорогах начнут самостоятельно менять разрешенную скорость
Военным запретили совещаться по ночам и в выходные
В Кремле предупредили о неизбежных последствиях убийства Захарченко
Все материалы
Мир
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
Женщин в Малайзии побили палками за секс в машине
В бунтующем из-за убийц-мигрантов городе пройдет концерт в защиту мигрантов
Европа оказалась под угрозой из-за афганских террористов
В США неизвестный подстрелил 10 человек во время игры в кости
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Борис Ельцин и Билл Клинтон«В мире больше нет секретов»
Что Ельцин говорил Клинтону про Крым, Путина и будущее России
Все материалы
Бывший СССР
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Россию заподозрили в создании искусственных очередей на границе с Крымом
Раскрыта реакция Москвы на непризнание Белоруссией Крыма российским
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Опубликована запись разговора российских пранкеров с министром обороны Украины
Песков поведал об «угрозах» Путина в адрес Порошенко
Все материалы
Экономика
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
Маска пытались сместить с поста главы Tesla
Илон МаскСела батарейка
Илон Маск тянет Tesla на дно. Не спасет даже марихуана
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Эрдоган призвал отказаться от «вредоносного» доллара
Сбербанк поддержит пенсионеров
В России пересмотрят цены на авиабилеты
Все материалы
Силовые структуры
Магнат в законе
Он стал овощным королем России. Его обвиняли в убийстве главного мафиози страны
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Вора в законе Папуну поймали в Киеве
Установлена личность подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро
Чеченские воры в законе нашли себе «короля»
Появилось видео скрывающегося с места преступления убийцы полицейского
Все материалы
Наука и техника
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Смертельная забава
Возрождение динозавров стало реальностью: Jurassic World Evolution
Названа смертельная опасность физических нагрузок
Су-35 назвали худшим кошмаром ВВС США
Разработан истребитель-гибрид для борьбы с Россией
В США раскрыли планы ядерного уничтожения СССР и Китая
Все материалы
Спорт
Весь в белом
Он сделал из «Реала» многомиллионную империю. За что его ненавидят?
Итальянец забил гол ударом пяткой с лета
Аршавин сыграет против «Зенита»
Федерер шокировал соперника величайшим ударом в истории
Другу Макгрегора предрекли уничтожение в бою с чеченцем
«Россия понравилась, но это другая страна»
Сын первой ракетки СССР играет за Германию. Он в шаге от вершины
Кадыров решил «без особой задержки» найти нового тренера «Ахмату»
Все материалы
Культура
Рай на шабаше
Ведьмы, Том Йорк и стена в «Суспирии» и резня от Майка Ли: Венеция-2018
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Евнухи, пожалуй, все-таки ближе к женщинам»
Каким видели секс жители античной, средневековой и фашистcкой Европы
Названы лучшие фильмы о школьниках и школьницах всех времен
Рэпер Face объявил себя врагом государства и сравнил Россию с зоной
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах величайшей певицы в истории
Шуфутинский допустил создание ремейка «Третье сентября» с Гречкой или Монеточкой
Все материалы
Интернет и СМИ
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
В Польше опубликовали карту с российским Крымом
РИА Новости разглядело пропаганду гомосексуализма в японских мультиках
Google поймали на слежке за кредитными картами
Обнаружен убийца антивирусов
Все материалы
Ценности
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Названы лучшие помолвочные кольца
Меган Маркл уличили в игнорировании желаний королевы
Вернулся джинсовый тренд из 90-х
В России бивни мамонта пустили на новый iPhone
Все материалы
Путешествия
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
Взорвавшийся в самолете перцовый баллончик вызвал массовую панику на борту
Загранпаспорт стал доступнее
Раскрыта вероятная причина аварии с загоревшимся самолетом в Сочи
Самолет с пассажирами выкатился за полосу и загорелся в Сочи
Все материалы
Из жизни
«Здесь гораздо меньше понтов»
История россиянки о жизни в Вене
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Пугающие видения
Ночной кошмар и сонный паралич наяву: август глазами обычных людей
Школьник тайком потратил все деньги матери-инвалида на онлайн-игру
Продавец приклеил рыбам глаза и поплатился
Зять проник в морг и похитил мертвую тещу
Россиянин продаст кота-экстрасенса за пять миллионов рублей
Все материалы
Армия Ли
От выпуска холодильников до покупки Volvo — как китайцы из Geely завоевывают мир
Внедорожные микроавтобусы
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник
Видео: Lada за миллион
И другие новинки марки на Московском автосалоне — изучаем вживую
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
McLaren восстановил 21-летний суперкар до состояния нового
Новенький Rolls-Royce Ghost разбили в первую поездку
Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокар
Все материалы
Он вам не диван
Узнаете ли вы эту мебель из советских квартир?
«Жить стало очень хреново»
Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Старые площади
В Москве все-таки есть дешевые квартиры. Где их искать?
Центробанк зафиксировал рост ипотечной ставки
Цыганский табор проклял отключивших свет и воду коммунальщиков
Пенсионер поселился на сосне и решил позвать Путина в гости
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Все материалы