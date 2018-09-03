Ребенок весом с банку газировки родился и выжил в Великобритании

Самого маленького ребенка, рожденного в Великобритании, выписали из роддома спустя полгода. Как сообщает информационный портал News.com, новорожденный весил, как банка напитка Coca-Cola.

Тео Тэйлор (Theo Taylor) родился в марте, и его вес составлял 340 граммов. Доктора давали матери, родившей его на 26-й неделе беременности, неутешительные прогнозы, так как на 19-й неделе он перестал расти в матке. Отец ребенка Джей рассказал, что за день до рождения сына его жене предложили сделать аборт. «Он маленький боец. До того как он родился, мне было очень тяжело постоянно слышать, что он не выживет, а после рождения мне постоянно твердили, что мы не заберем его домой», — рассказала мать младенца 24-летняя Кэти Тэйлор. Она призналась, что вместе с мужем сделали все возможное и не впадали в уныние.

Только спустя две недели после рождения доктора впервые дали родителям подержать малыша. «Я никогда не видел столь маленьких детей. Я и не знал, что они бывают настолько маленькими. Он был меньше моей руки», — добавил Джей и признался, что сначала очень испугался.

В полгода ребенка наконец смогли выписать из больницы. Врачи считают, что мальчик вряд ли столкнется с осложнениями, которые обычно встречаются у недоношенных детей. В свои полгода Тео весит столько же, сколько здоровый ребенок.

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