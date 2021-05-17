Женщина во сне родила здорового ребенка

Пользовательница TikTok с ником @amyedunbar рассказала, как родила здорового ребенка во сне. Видеоролики с ее историей собрали более 750 тысяч просмотров.

Тиктокерша @beyondboss_ попросила своих подписчиков поделиться шокирующими историями родов. Эми Данбар (Amy Dunbar) отреагировала на просьбу, записав серию видео. Женщина объяснила, что после 12 часов схваток ей сделали эпидуральную анестезию, благодаря которой ее отпустила боль, и она уснула.

Спустя некоторое время медсестра вернулась в палату Данбар, чтобы проверить ее состояние, и заметила по монитору подключенного к ней аппарата, что во время сна у пациентки были сильные схватки. Медработница разбудила женщину и сказала, что не видит на мониторе сердцебиение ребенка. «Не переживайте, — успокоила она пациентку. — Перевернитесь на бок, и я найду его; скорее всего, ребенок просто сместился».

По просьбе медсестры Данбар стала переворачиваться и увидела, что в ее постели лежит новорожденный. «Она родилась, пока я спала. Те сильные схватки, что заметила медсестра, были родами», — отметила тиктокерша.

Поскольку младенец совсем не плакал, Данбар испугалась, что он умер. Однако после обследования медсестры заверили мать, что у нее родилась здоровая дочь, и ее жизни ничто не угрожает.

Пользователи сети восхитились историей тиктокерши и не удержались от шуток. «Ребенок решил сделать все сам», «Сразу родилась сильной и независимой женщиной», «Привет, можете, пожалуйста, написать, что вам вкололи, чтобы я могла попросить ввести мне то же самое? Спасибо», — шутили комментаторы.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Блумингтон, штат Иллинойс, узнала о своей беременности всего за пару часов до родов. Списав боли на возможные камни в почках, она попросила мать отвезти ее в отделение скорой помощи. Там американка родила здоровую дочь весом 2,9 килограмма.