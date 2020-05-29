Учительница балета узнала о своей беременности за два часа до родов

Жительница американского города Блумингтон, штат Иллинойс, узнала о своей беременности всего за пару часов до родов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

23-летняя учительница балета Лиззи Куах (Lizzie Quah) рассказала, как в ночь на 23 июня прошлого года у нее начались жуткие спазмы в области живота. Списав боли на возможные камни в почках, она попросила мать отвезти ее в отделение скорой помощи. К удивлению Лиззи, врачи первым делом проверили, нет ли у нее беременности.

«Оказалось, я действительно вынашивала ребенка, и у меня уже начались роды. В ту ночь я стала матерью», — рассказывает она. Спустя два часа после того, как она узнала о своей беременности, она родила дочь весом 2,9 килограмма. Роды прошли для Лиззи тяжело как в физическом, так и в психологическом плане.

«Мне не сделали эпидуральную анестезию, так как для этого было уже слишком поздно. Я испытывала мучительные боли, — вспоминает она. — Я понятия не имела, кто у меня будет — мальчик или девочка, доношенный ребенок или нет, здоровый или больной. Мне приходилось отбрасывать все эти мысли во время родов». Ко всему прочему, в ходе обследования у американки выявили ряд серьезных заболеваний: предлежание плаценты, токсемию и преэклампсию.

В разговоре с журналистами Лиззи подчеркнула, что у нее не было типичных для беременности симптомов. Даже та боль, которую она испытывала перед родами, ничем не отличалась от резей при камнях в почках. «Года три назад у меня уже удаляли камни в почках, никогда еще мне не было так больно, — утверждает она. — В этот раз я испытала пронзительную боль в области поясницы и нижней части живота. Казалось, что кто-то вырывается из меня наружу. Забавно, ведь что-то подобное и происходило!»

В 2019 году сообщалось, что в британском городе Манчестер женщина неожиданно родила ребенка, хотя тест на беременность был отрицательным. 25-летняя британка с утра жаловалась на тошноту и боли в спине и животе, вечером того же дня женщина зашла в ванную комнату и поняла, что рожает.

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