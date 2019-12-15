Мать 16 детей рассказала о стратегической подготовке к Рождеству

Мать 16 детей из Австралии Джени Бонелл рассказала о стратегической подготовке к Рождеству на семейном Youtube-канале.

Женщина отметила, что они с мужем покупают 11 килограммов ветчины, по три килограмма индейки и цыплят, а также шесть килограммов креветок на рождественский обед. «Самая большая семья Австралии» съедает также четыре килограмма салата и выпивает десять бутылок газировки на застолье.

По словам Бонелл, Рождество для семьи из девяти сыновей и семи дочерей обходится в сумму от трех до пяти тысяч долларов (189 — 314 тысяч рублей). Она заранее сравнивает цены в супермаркетах и фермерских магазинах, чтобы закупить все дешевле. Также матери приходится долго выбирать подарки, она покупает их в течение всего года и записывает, чтобы не забыть. Старшим девяти детям она предложила играть в «Тайного Санту», поэтому проблема с их подарками решена.

Бонелл отметила, что они никогда не жалеют денег на Рождество, однако избегают кредитных карт. По ее словам, жизнь в такой большой семье иногда бывает сумасшедшей, но в то же время в доме царят дружба, радость и смех.

В августе мать 21 ребенка рассказала о «безумном летнем отдыхе». Ей приходилось убирать дом по три часа в день, а затраты на еду составляли около 350 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей) в неделю.

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