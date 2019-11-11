Многодетная мать оскорбляла друзей и родных в сети и осталась одна

Популярную блогершу Клемми Хупер (Clemmie Hooper) уличили в распространении слухов и травле в сети. Как сообщает Mirror, женщина скрывалась под фейковым аккаунтом.

В течение восьми месяцев Хупер оставляла нелестные комментарии о своих знакомых и друзьях на популярной анонимной платформе Tattle Life. Помимо этого, она дурно отзывалась о близких, в том числе о своем муже.

Некоторые пользователи сети заподозрили неладное, когда проследили за деятельностью анонимного профиля с ником AliceInWanderLust. Через некоторое время Хупер открылась близким друзьям, что именно она стоит за жестокими насмешками, однако умоляла не раскрывать ее авторство в публичном пространстве.

Мать четверых детей была поймана, когда выяснилось, что ее геолокация и местонахождение анонимного пользователя нередко совпадали. Многие ее знакомые выступили с поддержкой жертв травли, и тогда Хупер была вынуждена сознаться в содеянном.

«Я знаю, что ходят слухи, и я хочу воспользоваться возможностью все объяснить», — заявила она в Instagram-stories. По словам Хупер, она увидела сайт со сплетнями, где прочитала множество комментариев о себе и своих близких. Тогда она решила стать частью сообщества и изменить мнение людей изнутри, повлияв на юзеров, чтобы защитить свою семью.

Женщина заявила, что «потерялась» в онлайн-мире и покаялась в содеянном. «Участие в этом было огромной ошибкой. Я несу полную ответственность за то, что произошло, и я очень сожалею о боли, которую я причинила всем участникам, включая моих друзей и семью», — заявила она. Признание Хупер вызвало агрессию со стороны ее знакомых и коллег. Они призвали ее привести в порядок свою жизнь и извиниться перед каждой жертвой.

В 2018 году Хупер оказалась в центре скандала: пользователи сети обвинили ее в использовании маленьких дочерей ради наживы. По их мнению, женщина постоянно привлекала несовершеннолетних для рекламы или продажи как-либо товаров в соцсетях. После этого блогерша сократила количество фото с детьми. Сейчас на ее аккаунт подписано mother_of_daughters почти 700 тысяч человек.

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