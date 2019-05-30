Многодетная мать раскрыла эффективный способ экономить на еде

Жительница Новой Зеландии рассказала, как за год сумела сэкономить больше 16 тысяч новозеландских долларов (680 тысяч рублей) на еде. Как сообщает издание Daily Mail, женщина охотится вместе со своим мужем и полностью перестала покупать мясо, рыбу и мясные продукты в магазинах.

Туи Марама Кинан (Tui Marama Keenan) из города Гисборн вынуждена готовить для мужа и пяти дочерей. В какой-то момент женщина поняла, что тратит на мясо слишком много. В неделю у нее уходило 200 — 300 новозеландских долларов (8,5 тысячи — 12,8 тысячи рублей) на мясо и рыбу.

Тогда женщина начала по пятницам охотиться вместе с мужем. Она научилась не только выслеживать и убивать дичь, но и свежевать, хранить и обрабатывать мясо. «Мы тратим два доллара на пулю, которая принесет нам мяса на 600 долларов», — объясняет новозеландка.

Иногда она берет с собой дочерей, и девочки устанавливают ловушки на поссумов. Мясо грызунов продают на корм домашним животным. Женщина также учит дочерей разделывать мясо и готовить из него различные блюда: от стейков до колбасы.

Если семья не успевает доесть мясо, Кинан выменивает его у друзей и родственников на овощи, орехи и мед.

Своим примером новозеландка хочет вдохновить других женщин начать охотиться.

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