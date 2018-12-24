Мать придумала способ накормить большую семью за копейки

Жительница Великобритании рассказала о том, как смогла подготовить рождественский стол для семьи из пяти человек, потратив всего 18,75 фунта стерлингов (около 1,6 тысячи рублей). Об этом сообщает The Mirror.

Мать троих детей утверждает, что смогла организовать траты на еду так, что на каждого члена семьи потратила в среднем 3,75 фунта стерлингов (325 рублей). При этом на столе были индейка, жареные овощи, фаршированные хлебные шарики и свинина в кляре.

Британка поделилась основными приемами: она предпочитает потратить время на то, чтобы изучить близлежащие магазины и купить продукты по самой низкой цене. Кроме того, она планирует готовку вперед, чтобы разумно использовать остатки предыдущих приемов пищи. Часто она закупает овощи и картофель по оптовой цене целыми мешками. Все, что может пригодиться в приготовлении пищи, она приобретает заранее и при необходимости складывает в морозилку.

Деньги, сэкономленные на еде, мать предпочитает тратить на семейные развлечения — походы в кинотеатр или в тематические парки развлечений.

Женщина призналась, что ей пришлось научиться экономить после рождения третьей дочери Эмбер два года назад. Она не покупает готовые блюда и предпочитает торговаться с продавцами на рынках, а не ходить в супермаркет.

В сентябре многодетная жительница Австралии рассказала, как сохраняет свежесть овощей несколько недель, заливая их водой в глубоких контейнерах. В комментариях другие женщины признались, что используют этот лайфхак, и уточнили, что по этому же принципу можно хранить зелень.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!