Девушка объявила друзьям о беременности и попала в неудобную ситуацию

30-летняя пользовательница Reddit рассказала о том, как пригласила друзей, среди которых была ее новая знакомая Саша и ее муж. Во время вечеринки Саша сообщила всей компании о том, что беременна, и попала в неудобную ситуацию.

По словам автора истории, ее гостья зашла в уборную, а затем вышла из комнаты, держа что-то в руке. Сперва девушка подумала, что ее новая знакомая поранилась. Однако Саша сказала что-то своему мужу, после чего он опустился на колени, начал плакать и целовать ее живот. Затем гостья объявила, что беременна, и показала тест, который сделала за несколько минут до этого.

Рассказчица удивилась тому, что семейная пара решила провести процедуру в гостях, но промолчала. Когда все сели за стол, Саша сказала: «Надеюсь, ты не возражаешь, что я воспользовалась твоим тестом на беременность. Я просто увидела их и поняла, что я должна попробовать». В ответ на это пользовательница Reddit сообщила, что у нее в ванной были только тесты на овуляцию. При этом девушка подчеркнула, что они находились в шкафчике, а не лежали на видном месте.

Ее слова привели мужа гостьи в бешенство. «Он сказал, что его жена не идиотка и что она может прочитать надпись на коробке. Он настоял на том, что Саша сделала правильный тест, и заявил, что я ошибаюсь», — отметила героиня история. Сразу же после этого разозленные супруги ушли. Вскоре женщина узнала, что ее знакомая действительно сделала тест на овуляцию и что на самом деле она не была беременна.

Мнения других гостей по поводу поступка рассказчицы разделились: одни посчитали, что ей не стоило говорить об ошибке при всех, а другие решили, что Саша и муж повели себя некорректно. Однако в комментариях на Reddit большинство пользователей заняло сторону автора поста. Многие раскритиковали гостью за то, что она без разрешения залезла в чужой шкафчик. Некоторые пользователи назвали поведение семейной пары ненормальным.