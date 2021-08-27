Жених отказался звать лучшего друга на свадьбу по одной причине

Жених не стал звать на свадьбу друга из-за его недовольства по поводу имени в приглашении

Пользователь Reddit под ником RaisusTheFlammie рассказал, что отказался звать на свадьбу лучшего друга, который должен был быть шафером, из-за одного недоразумения. Жених указал в официальном приглашении на мероприятие полное имя мужчины, чем разозлил его.

По словам автора истории, который живет в Великобритании, приглашение на свадьбу — официальный документ, в него вписывается реальное имя человека, которое указано в паспорте. Когда жених отправил приглашение другу, тот не стал его принимать, увидев свое полное имя на листке. Мужчина связался с будущим шафером и объяснил, что написал имя таким образом, поскольку это традиция, «так принято». Он также назвал друга «большим ребенком», ведь его поведение казалось детским.

«Я закончил разговор такой фразой: "Ладно, если ты собираешься и дальше так себя вести, то лучше вообще не приходи на мою свадьбу и забудь, что между нами была дружба"», — поделился рассказчик.

После услышанного друг действительно прекратил общение с женихом, и теперь RaisusTheFlammie чувствует себя виноватым. При этом он отметил, что друг изначально не слишком охотно выполнял свои обязанности при подготовке к свадьбе. «Мне кажется, так глупо разрушать дружбу из-за такой мелочи, как полное юридическое имя», — подытожил автор.

В комментариях пользователи поделились мнением, что традиция использовать полные имена в приглашениях странная, ведь далеко не всегда невеста и жених правильно помнят их.