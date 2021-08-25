Кавказская свадьба закончилась убийством гостя из-за танца с невестой

«112»: на свадьбе в Карачаево-Черкесии убили гостя, подозреваемые скрылись на Porsche

Свадьба в Карачаево-Черкесской Республике закончилась убийством гостя из-за танца с невестой. Об этом в среду, 25 августа, пишет Telegram-канал «112».

Уточняется, что на мероприятии с девушкой хотели потанцевать несколько мужчин. В результате между ними завязалась драка, в ходе которой произошла стрельба. Одного из гостей ранили в грудь. Пострадавший скончался в больнице Черкесска, не приходя в сознание.

В убийстве подозревают 31-летнего Аслана Утагонова и 32-летнего Самвела Киракосяна, уточняет «112». После стрельбы они скрылись на белом Porsche Cayenne.

Ранее в августе стало известно, что 27-летний житель Свердловской области похитил и убил знакомого из-за 500 рублей.