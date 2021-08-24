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Россиянин 10 часов бил и душил трехлетнего сына из-за ревности

В Хабаровском крае мужчина 10 часов бил и душил трехлетнего сына из-за ревности
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В поселке Октябрьском Хабаровского края россиянин 10 часов бил и душил сына из-за того, что приревновал жену. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Пьяный мужчина издевался над сыном, пока жены не было дома, и попытался задушить его проводом. Ребенка спас дедушка, который вовремя вернулся домой, перерезал провод и вызвал скорую.

Медики констатировали у мальчика черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы лица, грудной клетки, спины и рук. Отца задержали полицейские, возбуждено дело по статье о покушении на жизнь малолетнего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина хотела убить ножом двухлетнего сына. Инцидент произошел в ночь на 13 августа. Мальчика удалось спасти благодаря быстро оказанной помощи.

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