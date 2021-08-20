Дагестанцы после драки с имамом блокировали въезд в село сторонникам муфтията

Жители села Агвали Цумадинского района Дагестана, где произошел конфликт с имамом местной мечети, блокировали въезд для сторонников республиканского муфтията. Об этом «Кавказ Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) рассказал член совета мечети Абдурахим Маштихи.

По его словам, в село съезжаются люди, поддерживающие позицию муфтията Дагестана в этом конфликте, однако местные жители не пропускают их за пост, «охраняя свой район». Утром 20 августа последователи муфтията заявили, что имамом местной мечети назначен имам из другого села Цумадинского района.

«Мы позвонили нашему имаму и нашим алимам и спросили, так ли это. Они сказали: "Нет, это не наше решение"», — рассказал Маштихи, добавив, что «муфтият наводит смуту». По его словам, у въезда в село собрались около 300 человек.

Конфликт между имамом Рамазаном Исаевым и жителями Агвали произошел 17 августа. Исаев подрался с сельчанином из-за комментария под одним из его роликов в соцсетях. Местный житель заявил, что имам «пришел в район принудительным путем, убрав истинного имама, которого выбрал джамаат». Кроме того, в комментарии утверждалось, что Исаев, используя «третьи лица», запугивал людей.

Чтобы избежать конфликта, власти решили стянуть в село силы ОМОН. Силовики не пускают в село сторонников муфтията, съезжающихся с соседних районов, так как опасаются провокаций.

Позже местные жители объявили, что выбрали нового имама местной мечети — Магомедсайгида Кадимагомедова. Исаев при этом утверждает, что не покидал свой пост. «Это фейк, а не имам. Имама избрали не жители Агвали, а приезжие. Я был и остаюсь имамом мечети», — уточнил он.