Мужчина нашел первую любовь в сети спустя 36 лет, написал ей и через год женился

Влюбленные, которые не виделись с юности, нашли друг друга с помощью социальной сети после 36 лет разлуки и поженились. Их историю рассказало издание The Mirror.

Роланд и Лиза Лолер познакомились во время летней подработки на острове Барри в Южном Уэльсе. Девушка, которой в тот момент было 18 лет, работала официанткой, а 20-летний молодой человек — поваром. Они влюбились друг в друга с первого взгляда, провели вместе четыре месяца, а затем разъехались по домам. Лиза вернулась в родную деревню в английском графстве Чешир, Роланд — в город Бернли, графство Ланкашир.

Несмотря на разлуку, влюбленные продолжали мечтать о совместном будущем и постоянно писали друг другу любовные письма со строчками из песен их любимой группы The Smiths. Переписка угасла лишь через год, когда Роланд ушел в армию. При этом молодой человек никогда не забывал о первой любви. После армии он 13 лет странствовал по миру и все это время не расставался с фотографией Лизы. Она тоже постоянно вспоминала о потерянном возлюбленном и считала его «единственным и неповторимым».

Позже Роланд женился на другой, у них родился сын, но брак распался со скандалом спустя 14 лет. Лиза тоже была замужем, родила двоих детей и несколько лет назад развелась по собственной инициативе.

В августе 2020 года Роланд нашел первую любовь на Facebook. Всего через пять дней они встретились и поняли, что все еще любят друг друга. В канун Нового года Роланд сделал предложение возлюбленной, и в конце лета пара сыграла свадьбу всего в 25 километрах от места первой встречи.

Ранее сообщалось, что влюбленные со школьных времен британцы встретились и поженились спустя 22 года после разлуки. Письма, которые они писали друг другу, прятали родители, поэтому роман между ними прекратился.