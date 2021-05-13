Бывшие одноклассники встретились спустя 70 лет и полюбили друг друга

Бывшие одноклассники из Великобритании нашли и полюбили друг друга через 70 лет после расставания. Своей историей они поделились с The Sun.

81-летний Тони Джексон (Tony Jackson) и 80-летняя Глория Лукс (Gloria Loukes) были знакомы с детства — они учились вместе в начальной школе, дружили и играли в театральных постановках. Однако после окончания школы в начале 1950-х годов их пути разошлись. С тех пор они не виделись.

Единственный раз бывшие одноклассники связывались в 2003 году, когда Джексон позвонил Лукс, чтобы извиниться, что не придет на встречу выпускников. В 2020 году он обнаружил номер ее телефона, разбирая старые бумаги, и решил узнать, жива ли она.

С тех пор пожилые люди снова начали общаться, а пандемия COVID-19 сблизила их еще больше — они несколько раз встречались, стали созваниваться по пять-шесть раз в день, а вскоре признались друг другу в любви.

Лукс рассказа, что после смерти мужа даже не думала о том, чтобы заводить новые отношения, однако появление ее школьного друга все изменило.

Джексон тоже овдовел, у него есть дети и 16 внуков.

Сейчас пенсионеры планируют совместное путешествие по Великобритании. «Мы потеряли слишком много времени и нужно его наверстывать», — сказал мужчина в интервью.

Ранее сообщалось, что разлученные в юности школьные влюбленные из канадского города Уондсворт встретились спустя 70 лет и за три дня решили пожениться. Всего через три дня после воссоединения пара была готова вступить в брак.