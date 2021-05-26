Разлученные школьные влюбленные встретились спустя 22 года и поженились

Влюбленные со школьных времен британцы встретились и поженились спустя 22 года после разлуки. Своей историей они поделились с Daily Mail.

Элен Маршал (Helen Marshall) и Грэм Ричардсон (Graeme Richardson) познакомились еще в школе. Между ними быстро завязались романтические отношения. Ричардсон преподнес обручальное кольцо и сделал предложение возлюбленной, когда им было по 15 лет. Но после того как молодой человек отправился учиться в колледж, они больше не виделись.

Письма, которые влюбленные писали друг другу, прятали родители, так как считали, что их дети еще слишком юны для любви. В итоге роман между Маршал и Ричардсон прекратился. Они завели семьи и даже однажды мельком виделись, потому что их дети учились вместе.

Однако, когда школьные влюбленные расстались со своими супругами, Хелен связалась Грэмом, и старые чувства вспыхнули с новой силой 20 лет спустя. Оказалось, что мужчина тоже не смог забыть первую любовь. Он снова сделал ей предложение и преподнес то самое кольцо, которое купил, когда им было по 15 лет. 41-летняя Маршал и 42-летний Ричардсон поженились 17 апреля.

Семья поселилась на семейной ферме Ричардсона, где они часто встречались в юности. «Мы абсолютно счастливы. Он — моя вторая половина», — сказала Хелен.

Ранее сообщалось, что бывшие одноклассники из Великобритании нашли и полюбили друг друга через 70 лет после расставания. Сейчас пенсионеры планируют совместное путешествие по Великобритании.