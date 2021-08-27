Наказавших дочь за проваленный тест родителей обвинили в жестокости

21-летний пользователь сайта Reddit под ником Embarrassed-Scene568 поделился историей о том, как родители выбрали особенный способ наказать его 14-летнюю сестру за проваленный тест в школе. Такие меры пользователи сети посчитали несправедливым, поэтому обвинили родителей автора истории в жестокости.

Парень рассказал, что его родители всегда так волновались из-за его успеваемости в школе, что «разрушили его психическое здоровье» из-за обучения. Он отметил, что такие же требования у матери с отцом были и к его младшей сестре. Автор истории подчеркнул, что его сестра страдает от сильных головных болей (мигреней), поэтому иногда подросток вынуждена принимать обезболивающие препараты.

В описанный день сестра провалила тест. По словам парня, он ожидал, что родители «пойдут обычным путем» — будут кричать и оскорблять ее. Но в этот раз они поступили иначе: мать с отцом забрали у подростка все лекарства от мигрени, запретили закрывать дверь в комнату и выключать свет.

Тогда сестра позвонила брату, она плакала в трубку и объясняла, что произошло. Парень сразу же пришел домой из общежития, которое находилось вблизи от дома, и заступился за сестру. «Я кричал на них, называл их плохими родителями, для которых учеба важнее здоровья собственной дочери, к тому же они оценки ценят больше ее личности», — поделился он.

После этого отец назвал рассказчика «ужасным сыном» и угрожал позвонить в полицию, а мать вступилась за мужа и сделала замечание автору истории. По ее мнению, он слишком остро отреагировал на ситуацию.

Пользователи в комментариях поддержали парня. Они также посчитали это наказание несправедливым. «Они, наверное, не хотят привлекать полицейских, потому что это можно считать жестоким обращением с детьми. Лишение лекарств, которые были выписаны врачом, ради наказания нельзя назвать нормальным поведением. Как хорошо, что вы есть у сестры», — написал юзер под ником TRoseee. Пользователь Traveling-Techie порекомендовал сказать отцу, что если он позвонит полицейским, его дочь, вероятнее всего, окажется в детском доме.

Ранее стало известно, что другой пользователь Reddit однажды тоже наказал сына — на неделю отобрал игровую приставку из-за невыполненного домашнего задания. Однако отец забыл, куда спрятал консоль, но все-таки нашел и вернул, хотя с того момента прошло 18 лет.