Отец в наказание отобрал у сына приставку и вернул ее спустя 18 лет

Отец в наказание отобрал у сына игровую приставку и вернул ее спустя 18 лет — после того, как вспомнил, куда спрятал. Об этом сообщает издание Unilad.

Пользователь Reddit cbelt3 рассказал, что однажды конфисковал у сына игровую консоль после того, как тот не выполнил домашнее задание. Он пообещал ребенку вернуть Game Boy через неделю.

Чтобы мальчик не сумел самостоятельно добраться до приставки, отец постарался хорошо спрятать ее. Когда настало время возвращать сыну игрушку, cbelt3 не смог этого сделать, так как забыл, куда положил ее. Он обыскал все, но так и не сумел найти. Пользователь пояснил, что ранее перенес черепно-мозговую травму, из-за чего начал страдать провалами в памяти.

Приставка не нашлась даже после того, как семья упаковала все вещи и переехала в новый дом.

Мужчина нашел ее через 18 лет. «Я решил пожертвовать на благотворительность несколько пальто, которые долго не носил. В кармане одного из них, произведенного в 1930-х годах, я нашел его приставку. И включил ее. Она работала. На экране появился покемон», — подчеркнул cbelt3.

Отец вставил в прибор новые батарейки и вернул его своему 28-летнему сыну. Получив приставку, он смеялся пять минут.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция вернула жителю Мюнхена его машину, которую он два года назад оставил на стоянке, но забыл, где именно. Автомобиль нашелся в четырех километрах от того места, где, как казалось его хозяину, он припарковал транспортное средство.