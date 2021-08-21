Родителям объяснили отличия между гением и вундеркиндом

Кандидат психологических наук, декан психолого-педагогического факультета ГГТУ Елена Петрова заявила, что понятия «вундеркинд» и «гений» значительно отличаются. «Ребенок-вундеркинд» в переводе с немецкого языка «чудо-ребенок». Такие дети опережают в развитии своих сверстников, сообщает «360».

Петрова объяснила родителям, что опережающее развитие у вундеркинда отражается в его деятельности и активности. Однако во время следующего возрастного периода ребенок может утратить свои способности и стать более похожим на своих сверстников. Специалист перечислила отличия между разными типами вундеркиндов.

«А может получиться и такой тип развития, как, например, у Моцарта, который с самого детства был гениальным ребенком и показывал преуспевающий путь развития, а потом во взрослой жизни состоялся как гений», — подчеркнула психолог.

Эксперт добавила, что гений проявляется в конкретной способности или совокупности нескольких умений, которые возможно максимально развивать. При этом другие навыки могут страдать, утрачиваться и даже не восполняться в течение жизни. «И мы знаем примеры таких людей, которые, будучи гениальными в чем-то одном, были не приспособлены к чему-либо обыденному для нас с вами», — отметила Петрова.

Психолог объяснила, что на развитие вундеркинда влияют генетические и социальные факторы. Под последними подразумеваются условия, которые формируют родители для развития ребенка. Петрова отметила, что дети-вундеркинды не только отличаются от сверстников уровнем развития, но и особенностями общения с другими детьми и родителями.