Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычное недомогание

Пятилетний Робби Фрю из Ланаркшира, Англия, впал в кому из-за опухоли мозга, которую его родители приняли за обычное недомогание. Об этом сообщает Daily Mirror.

В январе Фрю плохо себя почувствовал — родители мальчика спокойно отреагировали на состояние ребенка и решили, что он простудился или устал. Однако вскоре он перестал реагировать на происходящее вокруг него. Когда британец заговорил, мать и отец не смогли разобрать его бессвязную речь и решили вызвать скорую помощь.

К моменту, когда Фрю довезли до больницы, мальчик впал в кому. Врачи диагностировали у него смертельно опасное заболевание — опухоль мозга третьей стадии и провели срочную операцию, в ходе которой выяснилось, что, помимо опухоли, в сосудах головного мозга был тромб.

После успешной операции ребенку пришлось заново учиться ходить и глотать. Мальчик прошел трехмесячный курс химиотерапии и семинедельный курс радиотерапии. После длительной реабилитации Фрю вернулся к полноценной жизни и пошел в школу.

В честь окончания курса лечения родители мальчика устроили праздник. На следующий день благотворительная организация, специализирующаяся на помощи детям, которые борются со смертельными болезнями, построила на заднем дворе дома Фрю игровую площадку с качелями. В знак благодарности родители мальчика пожертвовала организации 3,5 тысячи фунтов стерлингов (335 тысяч рублей).

«Нас, как семью, сплотило то, что случилось с Робби. Думаю, мы стали сильнее, и теперь способны справиться с любыми трудностями. Мы благодарны Робби за его силу и за то, что он все преодолел», — сказала мать Фрю.

Ранее сообщалось, что 27-летний Эндрю Фрост из английского города Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, принял усталость и кожный зуд за симптомы похмелья и последствия отдыха на солнце, но вскоре выяснилось, что это смертельно опасное заболевание — неходжкинская лимфома. Фрост прошел трехмесячный курс химиотерапии, и вскоре врачи сообщили, что он вышел в ремиссию.