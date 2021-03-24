Страдавшая от боли в спине и мигрени женщина оказалась смертельно больна

Жительница английского города Ливерпуль, графство Мерисайд, страдала от головной боли и боли в спине, сходила к врачу и узнала, что смертельно больна. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

В октябре 2020 года 38-летняя Александра Дулькиевич (Aleksandra Dulkiewicz) ездила на родину в Польшу, а когда вернулась, почувствовала ухудшение самочувствия. У нее начались мигрени и боль в спине.

10 октября женщина пошла на сканирование груди и биопсию. Спустя неделю она лишилась работы, а на следующий день узнала результаты анализа, которые показали, что у нее рак.

Ее 41-летняя подруга Анна Максвелл (Anna Maxwell) хотела сделать все возможное, чтобы помочь. Она долго упрашивала Дулькиевич разрешения организовать сбор средств на лечение, потому что больная считала это унизительным. Однако в итоге пациентка согласилась. В результате Максвелл удалось собрать почти семь тысяч фунтов (726,4 тысячи рублей) от 430 человек.

Сейчас пациентка проходит 18-недельный курс химиотерапии, которую переносит не очень хорошо. Она лишилась всех волос, ей требуется особенная диета и добавки, однако онколог сказал ей, что рак реагирует на лечение.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, считавшая себя беременной, оказалась больна раком. Поскольку рак заметили на ранней стадии, он не успел распространиться на другие части тела.