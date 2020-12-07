Маленькое пятно под глазом женщины оказалось признаком смертоносной болезни

Жительница австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, рассказала, как маленькое пятно под ее глазом оказалось признаком смертоносной болезни. Ее история опубликована на сайте Daily Mail.

Пять лет назад, когда 29-летняя на тот момент Хайпен была беременна вторым ребенком, ее мать обратила внимание на странное пятно на ее лице. Небольшой участок кожи под ее левым глазом был бледным и почти прозрачным, а также слегка блестел. Однако на тот момент австралийка не придала словам матери должного значения.

Спустя восемь месяцев Хайлен на телефон пришло сообщение от клиники по борьбе с раком с напоминанием обследоваться. Она приняла это за знак и записалась на прием. По ее словам, врач не заметил странное пятно под ее глазом, пока она не акцентировала на нем внимание. Тогда специалист изучил этот участок кожи под микроскопом и выяснил, что у пациентки базалиома — разновидность рака кожи.

«Он еще раз посмотрел и сказал, что опухоль нужно удалить немедленно», — вспоминает Хайпен. Новообразование было размером с монетку в два австралийских доллара. После терапии на лице пациентки остался шрам от левого глаза до уголка губ. Хайпен подчеркивает, что за пять лет шрам почти исчез.

Врачи отметили, что в случае промедления с лечением женщина могла лишиться зрения, а при худшем исходе — жизни.

Теперь австралийка регулярно проходит медицинские обследования и заботится о своей коже. Она призналась, что раньше любила посещать солярий, тем самым могла спровоцировать появление раковой опухоли. «В молодости нам кажется, что мы неуязвимы. Но сейчас для меня здоровье в приоритете», — подчеркнула она.

Хайпен поделилась своей историей, чтобы призвать людей регулярно обследоваться у врачей, пользоваться солнцезащитными кремами и не увлекаться солярием.

В прошлом году жительница канадской провинции Новая Шотландия рассказала о едва заметном пятне над ее губой, которое оказалось признаком рака кожи. Она вовремя обратилась в больницу и получила нужное лечение.