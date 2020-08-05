Девушка приняла симптомы аппендицита за похмелье

Жительница британского города Баллимина, Северная Ирландия, приняла симптомы аппендицита за похмелье. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

19-летняя на тот момент Эмбер Скотт (Amber Scott) периодически жаловалась терапевту на боль в животе с 2017 года, однако врачи списывали неприятные ощущения на синдром раздраженного кишечника.

В 2019 году она почувствовала себя плохо после Дня святого Патрика: у нее резко заболел живот. Сначала они с матерью решили, что это симптом похмелья, однако боль не прекращалась. Спустя два дня девушка обратилась в больницу, ей диагностировали аппендицит. После того как аппендикс удалили, его направили на исследование.

Анализ удаленного аппендикса показал, что у девушки злокачественная нейроэндокринная опухоль желудочно-кишечного тракта. После двух операций ее признали полностью выздоровевшей от онкологического заболевания. Врачи отметили, что Скотт очень повезло: как правило, это заболевание проходит бессимптомно, и его диагностируют на терминальной стадии.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Ноттингем перепутала симптом редкой и опасной болезни, синдрома Гийена — Барре (СГБ), с похмельем и оказалась парализована. Это редкое заболевание, при котором иммунная реакция организма на кишечную или легочную инфекцию приводит к повреждению нервной системы.