Женщина приняла смертельно опасное заболевание за беременность

Жительница английского города Шобнолл, графство Стаффордшир, решила, что беременна из-за раздувшегося живота и прекращения менструаций, однако причиной изменений в организме оказался рак легких. Об этом сообщает издание The Sun.

40-летняя Джасмин Бирд (Jasmin Byrde) предположила, что она беременна после того, как летом 2019 года у нее прекратились менструации и начал раздуваться живот. Она сразу прошла тест на беременность, но результат оказался негативным.

Когда ее живот продолжил раздуваться, женщина обратилась к врачу. Ей сказали, что у нее был стресс, и прописали высокую дозу препарата от изжоги. Бирд умоляла врачей о проведении ультразвукового сканирования, но ей отказали, сославшись на отрицательный результат теста на беременность.

Когда Бирд опубликовала свою фотографию на Facebook, друзья завалили ее вопросами о том, кто отец ребенка. Когда она говорила, что на самом деле не беременна, ей никто не верил.

Женщина сильно переживала из-за своего здоровья. В октябре сотрудники больницы согласились на проведение сканирования и рентгена. На флюорографии врачи заметили затемнение в легком пациентки. 27 декабря ей провели биопсию и позитронно-эмиссионную томографию.

3 января у Бирд диагностировали смертельно опасное заболевание — рак легких. Пациентка была в таком бешенстве, что готова была судиться с врачами из-за того, что они не позволили ей провести обследования раньше. В ходе 14-часовой операции Бирд удалили половину легкого. Британка чувствует себя гораздо лучше, однако не знает, победила ли она рак окончательно — она не может пройти обследование из-за вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что уроженка Латвии, которая училась и работала в Великобритании, спутала растущую в животе раковую опухоль с беременностью и умерла. Ей было 24 года, когда она решила, что ждет ребенка.

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