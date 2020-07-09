Боль в животе оказалась симптомом смертельной болезни

Житель английского города Йорк рассказал, что боль в его животе оказалась симптомом смертельной болезни. Его слова приводит газета Daily Mirror.

33-летний юрист Адам Грей (Adam Gray) вспоминает, как в июле 2018 года вернулся после медового месяца с беременной женой Кристиной и отправился в больницу. По возвращении из ЮАР мужчину беспокоили боли в животе. Врачи провели обследование и поставили ему страшный диагноз — редкая и неизлечимая форма рака. Опухоль выявили в поджелудочной железе, печени, легких и лимфоузлах.

«Мы готовились к рождению нашей первой дочери. Я только получил новую работу в Лондоне и чувствовал себя прекрасно, — вспоминает Грей. — Неожиданно мой мир начал рушиться». Британец утверждает, что вел здоровый образ жизни, поэтому не допускал мысли о серьезных заболеваниях. Он ежедневно проезжал на велосипеде около 15 километров до работы, а по выходным играл в футбол.

За 10,5 месяцев Грей прошел 12 курсов химиотерапии. «Я чувствовал себя ужасно. Я все время мучился от боли и тошноты, — говорит он. — Но день, когда родилась моя дочь Амели, стал самым лучшим в моей жизни».

На данный момент семья Грея собирает деньги на лечение в Германии, которое может продлить ему жизнь.

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