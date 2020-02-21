Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

Житель Австралии воспользовался приложением для телефона и обнаружил у себя рак кожи. Об этом рассказал портал Daily Mail.

68-летний Питер Уилсон (Peter Wilson) много лет не обращал внимание на сухость кожи на голове и странные красные пятна на лысине. Однако летом 2019 года, когда пятна увеличились и воспалились, он решил скачать приложение для определения риска возникновения рака кожи по фотографии.

Умное приложение, запрограммированное на распознавание симптомов рака, посоветовало Уилсону немедленно обратиться к дерматологу. Биопсия кожи головы выявила наличие у мужчины плоскоклеточного рака на ранней стадии развития. «Вся моя семья была шокирована известием о смертельном заболевании. Врачи назначили мне операцию по удалению пораженного участка кожи», — рассказал Уилсон.

В октябре 2019 года хирурги вырезали мужчине зараженную кожу с головы и заменили ее трансплантатом с правого бедра пациента. Уилсон рассказал, что восстановление после операции прошло довольно быстро. Но он постоянно страдал от боли из-за необходимости менять повязки на голове и ноге. Однако мужчина признался, что благодарен приложению для телефона за то, что рак удалось обнаружить на самой начальной стадии, и он не успел поразить другие его органы.

Сейчас Уилсон ждет результатов дерматологического исследования, которое поможет определить риск возвращения рака. Теперь он выходит на улицу только в головном уборе и призывает всех защищать себя от ультрафиолетовых лучей, ведь именно их влияние может привести к развитию рака кожи. «Защищайте свою кожу и зимой, и летом и старайтесь не переусердствовать с прогулками под палящим солнцем», — призвал мужчина.

Ранее сообщалось о жителе Шотландии, который попытался покончить с собой и спас себе жизнь. Врачи, которые госпитализировали мужчину после неудачной попытки покончить жизнь самоубийством, обнаружили у него рак печени.

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