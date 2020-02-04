Нарощенные волосы спасли женщину от рака груди третьей стадии

Жительница шотландского города Ливингстон, округ Уэст-Лотиан, обнаружила опухоль груди, когда после душа расчесывала нарощенные волосы. Об этом сообщает издание Unilad.

25-летняя Лора Ларкин (Laura Larkin) больше двух лет пользовалась услугой наращивания волос. В 2018 году шотландка в очередной раз нарастила волосы в салоне красоты в городе Батгейт, и новая прическа спасла ее от смертельного заболевания.

После душа она расчесывала 45-сантиметровую шевелюру, которая достигала низа ее груди. Она запустила пальцы в волосы и нащупала уплотнение под правой грудью. Шотландка обратилась к врачу. Обследования показали, что у нее рак груди третьей стадии.

До этого врачи удаляли ей 9-миллиметровую опухоль из груди, и шотландка была уверена, что окончательно победила рак. Оказалось, что заболевание вернулось. После того, как анализы показали, что у нее есть ген BRCA2, известный как ген рака груди, в январе Ларкин решилась на операцию по удалению молочной железы.

Вскоре после этого шотландка позвонила парикмахеру, поблагодарила ее и сказала, что нарощенные волосы буквально «спасли ее жизнь».

Ранее сообщалось, что жительница английского города Макклсфилд, графство Чешир, утверждает, что предновогодний поход в маникюрный салон спас ее от смертельной болезни. Во время процедуры маникюрша заметила на ее груди родинку, которая показалась ей подозрительной, и посоветовала клиентке пройти обследование.

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