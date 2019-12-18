Предновогодний маникюр спас женщину от смертельной болезни

Жительница английского города Макклсфилд, графство Чешир, утверждает, что предновогодний поход в маникюрный салон спас ее от смертельной болезни. Ее слова приводит Daily Mail.

54-летняя Сара Берроуз (Sarah Burrows) вспоминает, как в прошлом году пошла в канун Рождества на маникюр. В салон она надела топ с вырезом на груди. Во время процедуры маникюрша заметила на ее груди родинку, которая показалась ей подозрительной. Она вежливо сказала, что изучает признаки рака кожи, и посоветовала клиентке пройти обследование.

Женщина последовала ее совету и обратилась в больницу. Родинка на ее груди оказалась доброкачественной, однако две другие на ее ногах представляли из себя крайне опасную злокачественную опухоль кожи — меланому.

Доктора подчеркнули, что пациентка вовремя обратилась за лечением, и болезнь не успела распространиться по всему ее телу. «Не думаю, что я сама обратилась бы к дерматологу, если бы меня на это не подтолкнули», — заключила британка.

В ноябре сообщалось о жительнице американского штата Висконсин, которая вовремя обнаружила раковую опухоль благодаря своей собаке. Питомец часто подходил к хозяйке, обнюхивал ее живот и клал на него нос.

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