Мать заметила необычный наклон головы дочери и спасла ее от рака

Настойчивость матери помогла спасти девочку, болеющую раком мозга. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Жительница английского графства Сомерсет Кей Парсонс (Kay Parsons) обратила внимание, что ее трехлетняя дочь постоянно наклоняет голову направо. «После этого ее стало тошнить раз в день, а потом мы заметили, что она пошатывается при ходьбе, — рассказывает женщина. — Вот тогда нас и направили к педиатру».

Поначалу врачи предполагали, что девочка наклоняет голову, потому что спала в неудобной позе и растянула мышцу. Парсонс не устроило такое объяснение. Она стала снимать дочь на видео и доказала, что та часами играет и ходит с наклоненной к плечу головой. После обследования у ребенка нашли опухоль мозга. С тех пор девочка пережила 13 операций и несколько месяцев подвергалась радиотерапии.

В июне сообщалось, что в английском городе Дувр, графство Кент, врачи приняли симптомы рака шейки матки у пациентки за последствия недавних родов. Женщина поздно узнала о болезни и умерла.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!