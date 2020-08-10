Похожая на растяжку линия на груди оказалась симптомом рака

Жительница английского города Плимут, графство Девон, приняла симптом рака груди за растяжки, однако успела вовремя обратиться за медицинской помощью. Ее историей поделилось издание The Mirror.

В конце марта 42-летняя Демельза Джефферис (Demelza Jefferis) обратила внимание на странную линию на груди после того, как она вышла из душа и с нее упало полотенце. Сначала британка решила, что это растяжки, однако чуть позже решила посмотреть на нее снова. Женщина утверждает, что подняла руки около сотни раз — при этом движении похожая на растяжки линия проявлялась более отчетливо. В отчаянии она позвала мужа, и тот подтвердил, что с грудью что-то не так.

Джефферис обратилась к терапевту, тот направил ее к маммологу, который взял у нее биопсию. 21 апреля ей диагностировали рак груди на второй стадии. Британка была в отчаянии, однако доктора заверили ее, что она обратилась за медицинской помощью вовремя и похвалили за бдительность. Сама пациентка считает, что в день, когда она заметила подозрительную линию на груди, за ней присматривал кто-то свыше.

18 мая ей сделали операцию по удалению опухоли и пары лимфоузлов из-под мышки. Врачи направили их на исследования. Результаты показали, что опухоль не перекинулась на лимфоузлы. Тем не менее, Джефферис была вынуждена пройти двухнедельный курс радиотерапии. После многочисленных анализов и исследований 31 июля ее признали излечившейся от рака.

Британка рассказала свою историю в надежде, что другие женщины будут более тщательно относиться к самостоятельному осмотру груди и, если обнаружат нечто подозрительное, срочно обратятся к врачу.