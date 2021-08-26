Женщина узнала от соседей одну деталь о няне и сразу уволила ее

35-летняя американка рассказала, как сразу же уволила няню своего ребенка, узнав о ней одну деталь от соседей. Своей историей женщина поделилась на Reddit.

Девушка объяснила, что ее муж белый, а сама она имеет азиатские корни. Она уточнила, что их двухлетний ребенок похож на отца, поэтому ее часто принимают за няню, а не мать, что очень обижает ее.

Так как оба родителя много работают, ребенок проводит большую часть времени с няней. По словам рассказчицы, 25-летняя девушка по имени Мэри отлично заботится о малыше. При этом Мэри и ребенок похожи друг на друга: у них одинаковый цвет волос и цвет глаз.

В один из недавних выходных рассказчица гуляла с ребенком и встретила соседей. Они узнали малыша и поздоровались с ним, а героиню истории приняли за его новую няню. Сперва женщина разозлилась, потому что эта ситуация произошла с ней не в первый раз. Однако затем соседи объяснили, что подумали так не из-за внешности: оказалось, что Мэри представлялась матерью ребенка. Кроме того, жители окрестных домов слышали, что малыш обращался к ней «мама».

Когда автор поста сообщила об этом няне, та ответила, что не называет себя матерью ребенка, а просто не исправляет незнакомцев, которые так думают. Девушка также подтвердила, что малыш называл ее мамой, но заявила, что это было сокращением ее имени.

После этого героиня истории решила немедленно уволить няню. Мэри расплакалась и упрекнула рассказчицу в том, что та поступает несправедливо, однако женщина осталась непреклонна. В комментариях к посту многие поддержали ее решение: пользователи написали, что няня действительно перешла границы. Некоторые также обратили внимание на то, что путаница в том, кого считать матерью, могла бы в будущем создать для ребенка проблемы.

Ранее другая пользовательница Reddit под ником Particular_Guard_599 рассказала, что уволила горничную из-за «маленькой ошибки», которая стоила ей тысяч долларов.