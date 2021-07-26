Уборщица допустила «маленькую ошибку» и лишила клиентов тысяч долларов

Пользовательница Reddit под ником Particular_Guard_599 поделилась историей о том, как уволила уборщицу. Она объяснила, что женщина случайно отравила рыб в ее аквариуме и отказалась извиняться, заявив, что всего лишь допустила «маленькую ошибку».

Девушка рассказала, что уже три года пользуется услугами клининговой службы и всегда требует, чтобы работники не убирали в гостиной. По словам рассказчицы, в этой комнате стоит очень большой аквариум, в котором живут дорогие и редкие рыбы, стоившие по несколько тысяч долларов. Чистящие средства могут убить их.

Однажды, по словам автора истории, она заметила, что несколько рыб стали тяжело дышать. Она запустила систему очистки воды, но это не помогло. В итоге почти все питомцы погибли. Затем девушка заметила, что в гостиной было чисто, и догадалась, что рыб случайно отравила уборщица, которая проигнорировала ее требование. Героиня истории связалась с женщиной, однако та отказалась извиняться за то, что лишила клиентку питомцев.

Уборщица объяснила, что вызвала помощницу и забыла предупредить ее о требовании автора поста. Когда рассказчица сказала, что не заплатит ей за работу, та начала угрожать ей и требовать денег, так как работа, по ее мнению, была выполнена качественно.

«Я сказала, что она должна радоваться тому, что я просто уволила ее, а не сужусь с ней, потому что ее "небольшая ошибка" стоила мне нескольких тысяч долларов», — отметила пользовательница Reddit. Она добавила, что многие считают, что она отреагировала на произошедшее слишком бурно и что она может просто купить новых рыб. «Для меня они были не "просто рыбами", я очень любила их всех», — поделилась автор поста и попросила других пользователей оценить, правильно ли она поступила.

В комментариях многие поддержали рассказчицу. «Они были не просто рыбами, а членами твоей семьи», — написал TheRestForTheWicked. Некоторые также добавили, что люди часто не понимают, что рыбы, если проводить с ними время, могут быть настоящими питомцами, а не «элементом декора».