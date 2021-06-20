Кот бросил хозяйке на лицо мохнатого паука и сделал ее звездой соцсети

Пользователь TikTok @wowyoufoundme__ внезапно стала автором вирусного видео, которое набрало более 2,8 миллиона просмотров. Девушка снимала на видео игру кота с пауком, когда неосторожное движение животного отправило паука прямиком на лицо хозяйки.

На видео полосатый кот играет с похожим на паука-охотника насекомым. Он трогает его лапой, а паук защищается и встает на дыбы, чтобы выглядеть как можно больше. В какой-то момент кот наступает, паук поднимает передние лапы в оборонительной стойке, на что питомец ударяет по пауку, он взлетает верх к снимающей баталию на видео хозяйке.

Раздается визг и крики, камера вращается, показывая, что все происходит на лестнице второго этажа, и неловкое движение могло бы привести к падению. Но хозяйка удержалась и рассказала о своем приключении. Комментаторы видео в основном сочувствовали девушке. «Не будем упоминать, что паук был размером с кошачью лапу, хорошо», «Вы молодец, что не упали с этой лестницы, я бы в конечном итоге сполз вниз лицом», «После этого мне понадобится терапия», «Я кричала вместе с тобой, сестренка», — писали сочувствующие. Но были те, кто позлорадствовал: «Честно говоря, ты заслужила это за то, что заставила пройти через это и кота, и паука».

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