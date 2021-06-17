Огромный паук упал на пилота во время посадки

Огромный паук упал с крыши кабины самолета на колени пилота во время посадки лайнера. Видео и подробности инцидента опубликовал Daily Mail.

15 июня турист Шон Хэнкок (Sean Hancock) из Нового Южного Уэльса вместе со своей женой совершал полет над национальным парком Какаду в Австралии. Его супруга первая заметила огромного паука (размер насекомого был около 15 сантиметров в длину), сидящего на крыше кабины пилотов и сообщила об этом мужу и капитану судна.

Хэнкок знал, что паук не опасен для человека. Ситуация позабавила его, и он начал снимать полет на видео. Когда самолет начал снижаться к взлетно-посадочной полосе, паук соскользнул и упал на колени пилота. Как заявил турист, капитан судна не был в восторге и немного запаниковал. Тем не менее, посадка произошла благополучно и без происшествий.

Отмечается, что за несколько дней до инцидента обслуживающий персонал видел паука в самолете — однако работники подумали, что он убежал.