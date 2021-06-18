Девушка стала голубой после неудачного окрашивания и прославилась

Пользовательница сети сделала окрашивание в домашних условиях и показала неудачные последствия. На пост, опубликованный в TikTok, обратили внимание в The Sun.

Блогерша с никнеймом @kinsey_dixon поделилась видео, в котором продемонстрировала зрителям, что ее кожа стала голубой из-за неосторожности во время нанесения краски для волос. На размещенных кадрах видно, что душевая кабина, а также лицо и некоторые части тела девушки выкрасились в голубой цвет.

«Как думаете, моя бабушка заметит, что я покрасилась? Я стала голубой» — говорит в ролике юзерша. Публикация блогерши прославила ее в сети и набрала больше 32 миллионов просмотров. Зрителей рассмешил ее пост и они принялись сравнивать ее с различными героями фильмов в комментариях. «Ты просто стала героиней фильма "Аватар"», «Смурф, это ты?», «Как же смешно!», «Я не понимаю, как так вышло? Очень смешно!», «Смеюсь в голос», — писали они.

Ранее в апреле пар пошел от головы женщины во время окрашивания в домашних условиях. Блогерша с никнеймом @imamericahdz продемонстрировала процесс обесцвечивания своих волос. На ролике видно, как после нанесения средства от ее головы пошел пар, а затем выпали несколько прядей волос.