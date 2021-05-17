Пар пошел из головы женщины во время окрашивания в салоне красоты

Женщина покрасила волосы в салоне красоты и поделилась последствиями процедуры в соцсети. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом @_coco_04xo рассказала, что отправилась в парикмахерскую, чтобы сделать окрашивание в стиле балаяж (техника окрашивания волос, создающая впечатление выгоревших на солнце прядей — прим. «Ленты.ру»). Клиентка показала мастеру снимок желаемой прически, однако в конечном счете осталась недовольна результатом процедуры.

Посетительница салона красоты пожаловалась, что колорист обесцветила ее волосы до такой степени, что от них пошел пар. По словам женщины, у нее остались неровные черные корни волос, поскольку специалистка не пыталась добиться плавного перехода цвета. На размещенных кадрах видно, что юзерша сидит в кресле парикмахера с оранжевыми прядями.

«Это окрашивание мастер назвала "балаяжом", вся моя голова горела, — пояснила героиня материала — Она даже не пыталась исправить ситуацию, а просто осветлила мои волосы, из-за чего они пришли в ужасное состояние».

Ранее в апреле пар пошел от головы женщины во время окрашивания в домашних условиях. Блогерша с никнеймом @imamericahdz продемонстрировала процесс обесцвечивания собственных волос. На ролике видно, как после нанесения средства из ее головы начал идти пар, а затем выпали несколько прядей волос.