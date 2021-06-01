Волосы начали «выпадать клочьями» из головы девушки после окрашивания в салоне

Клиентка салона красоты показала результат неудачного окрашивания волос и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

20-летняя Мэдисон Уоллер (Madison Waller) показала прическу, которую она хотела получить во время визита к парикмахеру: окрашивание в технике балаяж (чередование прядей разных оттенков) с плавным переходом из темного цвета в светлый. Затем девушка продемонстрировала свое фото после посещения салона красоты: видно, что после обесцвечивания ее волосы приобрели желтый оттенок, при этом переход между оттенками отсутствовал.

«Прошло восемь месяцев, а мои волосы все еще выпадают клочьями», — подписала героиня публикации. Ролик стал вирусным и набрал больше 3,7 миллиона просмотров и 540 тысяч лайков.

Пользователи сети раскритиковали работу колориста и принялись писать слова поддержки в комментариях. «Я бы даже не вышла из салона до тех пор, пока мастер мне все не поправил или не вернул деньги. Мне очень жаль, девочка», «Мастера нужно лишить работы», «О, боже. Видно, что она вообще не профессионал своего дела», «У меня отвисла челюсть», — высказывались они.

В марте муж сделал домашнее окрашивание жене вопреки запрету парикмахера и удивил ее. 47-летняя писательница Люсиль Хоу (Lucille Howe) не красила волосы полгода из-за отсутствия возможности посетить салон в связи с пандемией коронавируса. Британка попросила своего супруга, чтобы тот закрасил ее седину и потемневшие корни. В результате ее возлюбленный Рама успешно справился с задачей.