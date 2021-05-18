Девушка вышла из салона красоты с «бахромой» вместо челки и прославилась в сети

Мастер салона красоты подстригла клиентку по образцу из интернета и оставила ее с неопрятной челкой. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Героиня по имени Лаура Кларк (Laura Clarke) пришла в парикмахерскую, чтобы впервые за долгое время внести изменения в свою внешность. Светловолосая девушка показала специалистке фотографию прически, которую она хотела получить: волосы средней длины и челку. В результате мастер оставила клиентку с «бахромой» вместо челки, которая выглядела неудачно даже после укладки.

25-летняя Кларк разочаровалась работой парикмахера, но отнеслась к ситуации с юмором и поделилась фотографиями обновленной стрижки с друзьями и в соцсетях, после чего прославилась в сети. «Это было весело. Вернувшись домой, я попыталась стилизовать челку, но она мне попросту не подходила. Я ориентировалась на снимок из интернета: подумала, что такая прическа будет смотреться на мне хорошо, но в итоге я стала выглядеть хуже, чем раньше», — призналась она.

Девушка отметила, что не винит парикмахера, поскольку челка оказалась ей не к лицу из-за высокого лба. Теперь она собирает волосы в пучок и ждет, когда они вновь отрастут. «Я просто смеюсь над собой каждый день. Хотела попробовать что-то новое, но получила не то, чего ожидала», — заключила героиня материала.

В апреле 2020 года пользовательница TikTok Николь Куэрпо отстригла себе челку во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, а затем пожалела об этом. Женщина решила обновить прическу в домашних условиях и сняла этот процесс на видео. В конце ролика Куэрпо увидела результат и закричала от ужаса, понимая, что совершила ошибку.