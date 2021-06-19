Стилистка надела «гигантские» трусы вместо топа и разозлила пользователей сети

Стилистка из США показала альтернативный способ носить нижнее белье и разозлила юзеров. На опубликованный в ее TikTok-аккаунте ролик обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенных кадрах Марче Пазмино (Marce Pazmino) продемонстрировала лайфхак, позволяющий превратить трусы в кроп-топ. Для этого женщина взяла нижнее белье телесного цвета и надела его таким образом, что боковые части изделия оказались на ее плечах и талии. Стилистка дополнила образ бежевым пиджаком, белыми брюками и кожаной сумкой в тон. Публикация стала вирусной и набрала 228,3 тысячи лайков.

Пользователи сети не одобрили способ Пазмино. «Хоть кто-нибудь в этом мире оказывался в ситуации, когда под рукой нет топа, но есть гигантские трусы?», «Это полный провал», «О мой бог, это так уродливо выглядит. Ты что, слепая?» — высказывались они.

В апреле женщина надела плавки вместо топа купальника и удивила пользователей сети. Эвелин Круз (Evelyn Cruz) продемонстрировала лайфхак, позволяющий превратить плавки в бюстгальтер. Для этого женщина связала их узлом посередине и закрепила на шее и вокруг талии с помощью боковых завязок.