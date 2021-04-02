Покупатели сочли чересчур маленькое бикини модного бренда на модели детским

Покупатели удивились чересчур откровенному дизайну купальника популярного интернет-ретейлера Fashion Nova. Соответствующие комментарии появились на странице бренда в Instagram.

Речь идет о бикини неоново-розового цвета стоимостью 24 фунта стерлингов (2530 рублей). На размещенном в соцсети марки снимке данный комплект продемонстрировала на себе австралийская модель и блогерша Лаура Эми (Laura Amy). При этом она надела верхнюю часть купального костюма вверх тормашками и обнажила тем самым часть груди. Свой образ она дополнила панамой светлого оттенка. Публикация набрала 18 тысяч лайков.

Многие пользователи сети назвали бикини чересчур маленьким, а некоторые сочли его детским. «Итак, чем меньше, тем лучше? Остается только покачивать головой», «Это детский размер?», «Ей следует надеть бюстгальтер побольше», «Мы точно знаем, что она в этом не плавает», «Она буквально перевернула его», — негодовали они.

В феврале знаменитости полюбили надевать бикини вверх тормашками и задали новый тренд. Носить купальник необычным способом начали, в частности, сестры Кардашьян-Дженнер, модели Тэмми Хемброу и Наталья Райт, участница шоу Love Island Элли Браун и многие другие.