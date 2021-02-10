Знаменитости полюбили надевать бикини вверх ногами и задали новый тренд

Знаменитости полюбили носить купальник необычным способом и задали новый тренд. На соответствующие фотографии в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

Звезды начали массово публиковать снимки, на которых они запечатлены в бикини, верхняя часть которых надета вверх ногами. Во флешмобе приняли участие сестры Кардашьян-Дженнер, модели Тэмми Хемброу и Наталья Райт, участница шоу Love Island Элли Браун и многие другие.

Например, предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала в своих соцсетях фото в голубом бикини с золотистой цепочкой. Ее старшая сестра, 25-летняя супермодель Кендалл Дженнер, тоже надевала разноцветный купальник подобным образом во время отпуска на Багамских островах.

Фото опубликовано @kendalljenner

Тренд поддержала и австралийская модель Тэмми Хемброу. В своем Instagram-аккаунте она разместила снимок в крошечном бикини анималистичной расцветки. Пост набрал почти 190 тысяч лайков, однако некоторые подписчики знаменитости подчеркнули, что ей следует носить верх «правильным образом».

Фото опубликовано @tammyhembrow

Британская модель Наталья Райт надела перевернутый купальник белого цвета во время отпуска в Дубае. Телезвезда Элли Браун попозировала на диване в бикини такого же цвета.

Фото опубликовано @brown.elle

В январе фигура старшей сестры Ким Кардашьян Кортни в перевернутом купальнике взволновала поклонников. На снимке 41-летняя модель позирует в бассейне в красном минималистичном бикини бренда Sommer Swim.